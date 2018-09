Vince due milioni a Roma con un “Turista per sempre” da cinque euro Di padre in figlio

di Adelaide Pierucci

La fortuna bacia un bar di Ottavia, il quartiere della sindaca Raggi. Un operaio, sposato e padre di una bambina, domenica con un biglietto di 5 euro di “Turista per sempre” ha vinto due milioni di euro. Nel bar Festival, in via Casal del Marmo, è stata subito festa. A offrire il biglietto al vincitore, il padre, un pensionato. «Dai, spero ti porti fortuna», era stato l'augurio. Il vincitore ha scelto però l'anonimato.

«Nel biglietto erano stati grattati due “turisti per sempre”. Una vincita doppia quindi», hanno spiegato i titolari del bar. Il fortunato intascherà subito 300.000 euro, 6.000 al mese per vent'anni e avrà diritto a un bonus finale di 100.000 euro.

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:19



