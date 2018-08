Roma, Villa Torlonia, targa danneggiata, l'assessore alla Memoria: «Sarà presto ripristinata»

« Apprendiamo con rabbia, grazie alla preziosa segnalazione dell'Anpi Provinciale, del danneggiamento della targa toponomastica in ricordo della partigiana Joyce Lussu all'interno di un Viale di Villa Torlonia. Condanniamo con forza questo ennesimo vile gesto in spregio della memoria della nostra Città e del nostro Paese. Abbiamo tempestivamente provveduto ad inviare una nota alla Sovraintendenza Capitolina ed all'Assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale, richiedendo un intervento immediato per il ripristino della targa e mettendoci a disposizione ed a sostegno delle strutture capitoline. Ci attiveremo e vigileremo affinché l'intervento avvenga in tempi celeri e si provveda anche al ripristino di tutte le targhe danneggiate all'interno della Villa. La memoria è un valore che deve essere curato quotidianamente. L'impegno concreto e visibile delle istituzioni per onorare il ricordo, è la migliore risposta ai vandali della memoria». Così in una nota l'Assessora alla memoria del II Municipio Lucrezia Colmayer.

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA