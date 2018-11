Roma, Villa San Pietro: un mese per tornare operativo. Oggi riaprono ambulatori e radioterapia

Ultimo aggiornamento: 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 48 ore dall'incendio che ha colpito il Villa San Pietro, provocando il trasferimento dei pazienti ricoverati e lo stop al lavoro in tutti in reparti, stamattina nell'ospedale sulla Cassia ripartono i primi servizi sanitaria: si comincia dalle attività ambulatoriali e di radioterapia per i pazienti oncologici, poiché questi locali non sono stati interessati dal black-out elettrico causato dal rogo. Per il ritorno alla normalità bisognerà attendere ancora: dopo il pessimismo delle prime ore, però, dai responsabili della struttura filtra la speranza di poter tornare a pieno regime in un mese, comunque entro dicembre.I TEMPILa Regione ha chiesto «un dettagliato cronoprogramma alla struttura privata accreditata» sui tempi di riapertura delle attività sanitarie, «previa verifica dei requisiti di sicurezza». Il nosocomio, spiegano dall'assessorato alla sanità, dovrà poi «mettere a disposizione un numero di telefono e uno sportello per fornire tutte le informazioni ai pazienti e ai loro familiari trasferiti in altre strutture, o in lista d'attesa, dando priorità ai malati oncologici e a tutti i pazienti in attesa di follow-up». Al Villa San Pietro faranno tutto il possibile per essere pronti al più presto: per garantire i normali servizi sanitari (a partire dal pronto soccorso e dai 400 posti letto) e di conseguenza tornare a incassare i rimborsi della Regione.L'ORGANIZZAZIONENel frattempo i 120 pazienti ricoverati sono stati trasferiti inizialmente al policlinico Gemelli, al San Filippo Neri e al Sant'Andrea, poi anche all'Umberto I e al San Camillo. I sindacati, intanto, sono allarmati per gli stipendi degli 800 dipendenti dell'ospedale - alcuni dei quali stanno volontariamente continuando a seguire i pazienti nelle strutture sanitarie dove sono stati trasferiti - e dei 150 lavoratori delle cooperative che collaborano con il Villa San Pietro. Roberto Chierchia, segretario generale della Cisl Fp Lazio, esprime «preoccupazione rispetto alla tenuta dei livelli salariali e occupazionali dei dipendenti a seguito dell'interruzione delle attività assistenziali». Questo pomeriggio la direzione aziendale incontrerà le organizzazioni sindacali per fare il punto della situazione.