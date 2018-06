Roma, donna si perde a Villa Pamphilj: non ricorda nulla, identificata dai carabinieri

Era stato lanciato un appello per aiutarla a tornare a casa. Una donna con problemi di memoria, infatti, era stata trovata oggi in stato confusionale all'interno di Villa Pamphilj, a Monteverde. Si aggirava nei pressi del bistrot, vicino all'entrata di via Vitellia. I volontari dell'associazione Amici di Villa Pamphilj avevano preso a cuore la sua situazione, allertando immediatamente i carabinieri della vicina stazione Gianicolense. La signora non aveva documenti con sè, nè segni particolari di riconoscimento, è italiana. In serata, i carabinieri sono riusciti a identificarla.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA