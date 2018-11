Roma, a Villa Pamphili sgomberata dagli abusivi l'area delle serre

Operazione di bonifica da parte della polizia locale di alcune aree all'interno di Villa Doria Pamphili a Roma. I vigili del Gruppo Monteverde, dopo alcuni sopralluoghi eseguiti i giorni scorsi, sono intervenuti all'alba con la collaborazione del Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico) per liberare la parte delle serre della villa, già sottoposte a sequestro, che erano state occupate abusivamente da alcune persone.



Le attività di controllo degli agenti si sono estese anche nella parte sottostante il ponte pedonale. Nel corso delle verifiche sono stati sorpresi 5 cittadini bulgari e una persona di nazionalità afgana, tutti accompagnati agli uffici della Questura di via Patini per le procedure di foto-segnalamento. Rimossi numerosi giacigli e rifiuti vari. Al termine della bonifica sono stati apposti i sigilli sotto il ponte. © RIPRODUZIONE RISERVATA