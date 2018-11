A Villa Chigi un cimitero di alberi caduti e mai rimossi

Sono oltre dieci gli alberi caduti nel parco di Villa Chigi a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito Roma nei primi giorni di novembre. Tronchi mai raccolti che da giorni invadono la villa suscitando la rabbia dei residenti che denunciano l'incuria più totale. «Per alcuni giorni Villa Chigi è rimasta chiusa al pubblico – spiega Maria R. di anni 50, frequentatrice quotidiana del parco – ed eravamo convinti stessero mettendo in sicurezza l’area, portando via tutti gli alberi caduti. Invece, quando ha riaperto i cancelli, abbiamo notato che nulla era stato fatto».



Non solo il problema della mancata rimozione dei fusti caduti, i cittadini denunciano anche la totale assenza di manutenzione del verde ordinario: «Oltre agli alberi, non sono stati rimossi nemmeno tutti i rami spezzati» racconta Simone, studente di giurisprudenza all’ultimo anno di università. «Per passeggiare bisogna fare immensi slalom con il timore che possa arrivarti in testa qualcosa. L’erba in alcune parti è così alta che invade anche quelle poche panchine rimasta agibili. Tutti si sono rassegnati a questa incuria dilagante».

Attorno all’area giochi, rimasta parzialmente illesa, i cestini distrutti non permettono alle famiglie di buttare i rifiuti, ma ciò che preoccupa sono i cavi della centralina elettrica rimasti scoperti, a pochi metri dallo scivolo e dalle altalene: «Abbiamo chiesto di intervenire per la messa in sicurezza di questo spazio ludico», spiega una mamma che abita nel palazzo di fronte all’area bimbi. «Nel frattempo, a turno, controlliamo che nessuno dei bambini si avvicini ai cavi, sperando di non dover vivere una tragedia».





Ultimo aggiornamento: 20:52

