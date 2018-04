Roma, allacci abusivi all'elettricità: arrestate 4 donne, c'è anche una pensionata

I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica 4 donne, di età compresa tra i 28 e 78 anni. I militari sono intervenuti in largo Odoardo Tabacchi, con il personale specializzato della società elettrica competente, e a seguito di una verifica hanno constato che erano stati manomessi i sigilli del contatore elettrico condominiale, a cui le 4 donne si erano allacciate abusivamente mediante cavi elettrici di fortuna che conducevano alle rispettive abitazioni. I tecnici hanno così messo in sicurezza l’impianto elettrico, ripristinando il contatore mentre i Carabinieri hanno sequestrato il materiale elettrico rimosso. Le donne, tutte nullafacenti, la 78enne pensionata, dopo l’arresto sono state poste agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:37



