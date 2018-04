Roma, Villa Bonelli, 15enne pestato dal branco per un cellulare

di Elena Panarella

Lo hanno aggredito a calci e pugni, con una violenza inaudita che tra offese fisiche e oltraggi psicologici hanno ridotto a pezzi la povera vittima, appena quindicenne. Un vero e proprio branco pronto a fare del male per pochi soldi. Gli hanno portato via infatti solo una catenina e il cellulare. La giovane vittima era in compagnia della fidanzatina quando all’improvviso il gruppetto di balordi si è accanito contro di lui. Prima gli insulti e poi le botte. Erano da poco passate le 17, la coppia si trovava tra via della Magliana Nuova e via Miglioli a due passi da Villa Bonelli. Il 15enne ha riportato un trauma maxillofacciale con la frattura della mandibola e altre escoriazioni profonde, è stato trasportato in codice rosso al San Camillo. Per ora la prognosi è di 30 giorni. La fidanzata sotto choc ha assistito alla scena impotente, è stata trattenuta da uno dei balordi mentre gli altri picchiavano il ragazzo. Appena sono scappati è stata lei a dare l’allarme ai carabinieri che sono subito intervenuti insieme al 118.

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:20



