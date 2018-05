Luiss, il parco di Villa Blanc riapre al pubblico: novemila metri quadrati per tutti

di Jacopo G. Belviso

Più di novemila metri quadrati di verde, aree giochi distinte per età, un campo polivalente per minibasket e pallavolo ed in più numerosi attrezzi ginnici a disposizione di tutti. Dopo anni di abbandono e dopo i lavori di riqualificazione e di recupero, apre al pubblico Villa Blanc, con a disposizione nuove panchine ed un nuovo impianto luci, accessibile da piazza Winckelmann: il tutto è frutto di una convenzione firmata nel 2011 con il Comune di Roma.



Il parco sarà aperto al pubblico tutti i giorni dall’alba al tramonto: dal 1 ottobre al 31 marzo dalle 7.30 alle 19 e dal 1 aprile al 30 settembre dalle ore 7 alle ore 20. Al taglio del nastro hanno partecipato la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello, il direttore generale dell’università Luiss, Giovanni Lo Storto, assieme al presidente di Luiss Business School, Luigi Abete e al vice presidente esecutivo Luigi Serra. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di cittadini, residenti, studenti dell’università ma soprattutto di decine di bambini provenienti dalla scuola elementare Winckelmann, a cui è dedicata l’area verde, che immediatamente hanno iniziato a giocare tra gli sguardi sereni e soddisfatti dei genitori e dei partecipanti all’evento.

Attendevamo da troppo tempo questo momento e il raggiungimento di questo obiettivo ci rende estremamente orgogliosi. Per questo ringraziamo la Luiss per l’impegno nella realizzazione di un progetto di valorizzazione così importante che consentirà ai cittadini, grandi e piccoli, di usufruire di spazi attrezzati nell’affascinante scenario di una splendida villa

commentato la presidente Del Bello.

bbiamo impiegato anni per riportare in vita questo enorme spazio, soprattutto a causa di una burocrazia non sempre comprensibile, e siamo più che soddisfatti di vedere tanti bambini e tanti atleti riuniti qui oggi. Quest’area consentirà alla collettività di usufruire di numerosi servizi, ricordando che studiare e fare sport sono valori fondamentali, ma soprattutto che uno da valore all’altro

dal palco il presidente Abete. Ha concluso gli interventi il vice presidente Serra, spiegando che

questo luogo vuole aprirsi ed essere inclusivo e che soltanto il miglior privato e il pubblico più lungimirante, possono fare del bene e garantire un futuro grande ai giovani

Una giornata di festa ma soprattutto di speranza, uno spazio dove finalmente i bambini tornano ad essere protagonisti

commenta una mamma.

Un momento unico per il territorio ma soprattutto per noi. Stiamo già pensando ad attività in comune con la Luiss e vogliamo presentare progetti sia all’università che al Municipio. Per noi è come se fosse un regalo e dimostra che la continuità educativa è fondamentale

spiega la preside della Winckelmann, Nicoletta Grandonico. Il 18 giugno sarà inaugurato il complesso di Villa Blanc con l’obiettivo di far partecipare tutti i residenti, trasformando la giornata in una festa non solo per la cittadinanza ma per tutta la città di Roma.

