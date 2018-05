Roma, i parchi da bonificare o le strade da rifare? Il VII Municipio lo chiede ai residenti: bando da 400mila euro per “idee popolari”

di Camilla Mozzetti

«Diteci voi quali sono i parchi da recuperare, i marciapiedi e le strade rifare. Noi ci mettiamo i soldi, a voi l'impegno di stilare i progetti». Si riassume così la proposta del VII Municipio (zona Appio-Tuscolano) che dallo scorso 8 maggio ha bandito una "call" pubblica per chiedere ai residenti di elaborare proposte da realizzare in uno dei territori più ampi di Roma.



Nella sede dell'ex circoscrizione l'hanno rinominato "Bilancio partecipato". In cosa consiste? La squadra della grillina Monica Lozzi ha isolato 400 mila euro dai fondi per il piano triennale di investimenti che saranno messi a disposizione della cittadinanza per progetti che dovranno riguardare uno dei seguenti temi: rifacimento stradale; abbattimento barriere architettoniche; riqualificazione o realizzazione di piste ciclabili; riqualificazione aree verdi; riqualificazione o realizzazione di piazze; pedonalizzazioni; riqualificazione o realizzazione di rotatorie.



I cittadini non dovranno far altro che collegarsi alla pagina web del Municipio compilare il modulo con la proposta e trasmetterlo all'amministrazione. Per farlo avranno tempo fino al prossimo 31 maggio. «Dopodiché - precisa la presidente Lozzi - gli uffici procederanno con una prima scremature delle proposte, per capire se i progetti presentati sono fattibili sia sul piano della realizzazione che dell'impegno di spesa». A quel punto, stilata una graduatoria, partiranno gli incontri con i cittadini "vincitori" per discutere nel merito i progetti. I bandi delle idee accolte dovranno essere licenziati entro il 31 dicembre 2018 per non perdere i finanziamenti. E a questo ci penseranno gli uffici.



L'idea è del tutto inconsueta per un'amministrazione municipale. Non si rischia di far passare il messaggio che la squadra di governo del Municipio non sappia da dove partire per migliorare la qualità della vita a migliaia di residenti? «E' un meccanismo sperimentale - risponde la presidente - in cui si coinvolgono i cittadini nei processi partecipativi». Di certo, l'esecutivo dell'Appio da qui alla fine del mese avrà modo e tempo per riposarsi.

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA