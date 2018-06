Arrivano 350 nuovi vigili urbani, cerimonia in Campidoglio

Cerimonia in piazza del Campidoglio per l'assunzione di 350 nuovi vigili. «Abbiamo riavviato le procedure del maxi concorso bloccato da ricorsi, ritardi e dall'inerzia delle precedenti amministrazioni. Da oggi nelle strade di Roma ci sono 350 vigili in più, saranno strade più presidiate, più sicure e con più decoro. È veramente un momento di festa per tutta la città», ha detto la sindaca Virginia Raggi.

«Attendevo questo momento da due anni, voi dal lontano 2010. Forse avevate perso anche speranza di essere assunti e questo è un premio alla vostra tenacia e a quella della amministrazione. Alla fine possiamo dire tutti insieme di avercela fatta. Siete il biglietto da visita della nostra città. Non c'è quartiere in cui i cittadini non mi chiedano più vigili. Vogliamo cambiare in meglio questa città e insieme ce la faremo», ha affermato la sindaca. «Noi non produciamo merci ma servizi per i cittadini, con disciplina, onore, e senso responsabilità. Questa è la Capitale di Italia e noi dobbiamo dare una grande risposta, dal centro alla periferia. Speriamo anche il Governo possa fornirci le risorse utili», é intervenuto il comandante del corpo di polizia locale di Roma Antonio di Maggio. «È il giusto tributo che vi volevamo riconoscere dopo tanti anni di attesa - le parole del presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito rivolte ai nuovi caschi bianchi - . Citando Troisi potremmo dire scusate il ritardo. Siamo orgogliosi di un risultato importate che vogliamo rivendicare, un successo ottenuto nelle fragilità di bilancio. Dovete essere orgogliosi della vostra divisa».