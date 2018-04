Roma, l'assurda battaglia dei vigili: «No alle divise»

di Lorenzo De Cicco

No, la divisa no! Tra i vigili romani è scoppiata una guerriglia sindacale per la libertà di dress code. Galeotto fu un ordine di servizio, firmato dal neo-comandante Antonio Di Maggio, dall'apparenza innocua e, tutto sommato, di buon senso: il mese scorso a tutti gli agenti della Municipale romana è stato prescritto di indossare l'uniforme, fatta eccezione ovviamente per chi è impiegato nelle delicate missioni in borghese. Direttiva impartita per arginare l'usanza, piuttosto diffusa negli ultimi anni,...