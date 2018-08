Roma, via del Mare: lo slalom tra gli oleandri

LEGGI ANCHE

Via del Mare, la strada killer che si rende ancora più insidiosa. Ai problemi legate alle condizioni dell’asfalto, si aggiunge un nuovo pericolo: quello degli oleandri ai lati dell’ex statale 8 che invadono la carreggiata e oltre a ridurre la visuale costringono gli automobilisti a invadere la corsia opposta.La situazione più critica si registra nel tratto urbano che da Ostia Antica arriva a Ostia. Pochi chilometri di strada ma una vera trappola per chi li percorre. «Non so più quanti specchietti retrovisori ho danneggiato per colpa di queste piante - si lamenta Davide B., che fa ogni giorno la spola con Roma - la strada è già pericolosa di suo ora ci mancava anche la scarsa manutenzione del verde a crearci altri problemi».LA ROAD MAPLa road map del pericolo include anche altre strade ad alto scorrimento di traffico di Ostia, a partire dalla vicina via Ostiense. L’arteria, dove nel maggio scorso è morta la motociclista 26enne romana Elena Aubry, presenta lo stesso problema. Vegetazione incolta e che rappresenta un rischio anche su via dei Pescatori. L’erba alta ha invaso la carreggiata: nessuno da mesi ha provveduto a un piano di messa in sicurezza.