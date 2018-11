Paura verso le 12 a Roma vicino a via delle Sette Chiese. In via Sant'Adautto c'è stata una caduta di porzioni di tufo da un costone sulla strada. Una squadra dei vigili del fuoco di Roma ha effettuato accurata verifica, e ha provveduto alla chiusura al traffico veicolare e pedonale della via. Fortunatamente non ci sono stati feriti o auto coinvolte. © RIPRODUZIONE RISERVATA