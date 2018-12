Roma, Raggi: «Via le scritte dai muri: denunciate chi imbratta»

Via le scritte dai muri e i manifesti abusivi, promette la sindaca Raggi. «Vogliamo che gli edifici del patrimonio capitolino tornino a splendere. Anche per questo abbiamo creato un ufficio di coordinamento per il Decoro Urbano. Nel frattempo, il Dipartimento Simu (Lavori Pubblici), con appalti specifici procede alla rimozione di scritte e manifesti abusivi sugli edifici del patrimonio capitolino», scrive la sindaca su Facebook.«Sono stati eseguiti alcuni interventi a Via Tuscolana, sull'edificio del Liceo Darwin, e a Piazza Teofrasto vicino alla via Prenestina. In quest'ultimo posto, le mura appena ripulite sono state subito imbrattate di nuovo: sono stati necessari ulteriori interventi per ripristinare lo stato dei luoghi. Invito questi leoni con la bomboletta in mano sempre pronti a lasciare un loro 'tag' a farlo nei luoghi consentiti o nella loro casa e non in posti pubblici, di tutti, pagati con le tasse dei romani. Nel frattempo continueremo a ripristinare la bellezza di Roma e procederemo presto anche con interventi su via Appia e Via delle Cave», conclude Raggi.