Via libera nei parchi/Le botticelle esiliate dal centro di Roma un gesto di civiltà

di Paolo Graldi

Botticelle addio. Quasi addio. Addio al centro storico, questo sì. Con passo lento il Comune si appresta a dar corso alle promesse di due anni fa: via le carrozzelle dal traffico, dai rumori, dai fumi, dalla canicola e via libera in quattro parchi, per passeggiate nel verde, all’ombra. Una battaglia degli animalisti ma anche di tanti semplici cittadini guadagna un traguardo di civiltà, riconosce il diritto a questi meravigliosi animali ad un’esistenza decente, prende atto che di romantico nei giretti dentro...