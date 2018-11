Roma, schianto tra auto e moto in via di Torrevecchia: muore scooterista di 35 anni

Incidente mortale, ieri sera, in via di Torrevecchia all'incrocio con via Lazzarino. Uno scooterista di 35 anni, che viaggiava a bordo di una Honda Sh 150, è morto nello scontro con un'auto, una Suzuki Vagon R, guidata da un uomo di 57 anni. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Monteverde. La salma è stata portata al Gemelli. L'automobilista è stato sottoposto ai test dell'acol e della droga.