Roma, scontro frontale sulla via del Mare: muore un motociclista 49enne

Roma, chiusa la via del Mare per incidente mortale.

Incidente mortale stamattina presto in via del Mare, nei pressi dell'incrocio con via Castel Fusano a Ostia. Nello scontro sono state coinvolte un'auto e una moto. La vittima è il motociclista, un uomo di 49 anni, che è deceduto sul colpo. Sul posto per i rilievi la polizia locale. La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia dal semaforo di Ostia antica al tunnel di Acilia. Si registrano forti disagi al traffico.