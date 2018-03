Roma, allarme a via del Corso, tir turco entra nella "green zone" fermato dai carabinieri. Il conducente: ignaro del divieto

PLAY FOTO Roma, tir turco buca la sicurezza ed entra in via del Corso

Un tir di 12 metri con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, ed ha percorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. È accaduto oggi, venerdì santo, momento particolare per la sicurezza nella Capitale, ma il mezzo pesante è entrato a passo d'uomo ed è stato fermato dai militari dell'Arma che stanno effettuando i controlli di rito sul mezzo e sull'autista.