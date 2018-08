Roma, la farsa Colli della Farnesina: strada chiusa ma niente lavori

di Alessandro Di Liegro

Come una tela di Penelope, che di giorno si fa e di notte si disfa, via dei Colli della Farnesina chiude e riapre a seconda dell'intervento dei vigili urbani o dei residenti. Chiusa per colpa di un albero caduto ormai a inizio luglio, con ripetuti richiami da parte degli abitanti della zona per individuare una soluzione mai trovata. Ma lavori non ce ne sono: una beffa, o una farsa. Con i residenti costretti, anche solo per arrivare a casa, a fare da sé, aprendo un varco tra le tre transenne che delimitano la chiusura della strada:...