Frigoriferi scaricati a Tor Bella Monaca, trovato il vandalo. Raggi su Fb ringrazia i romani: «Continuate a segnalare»

Se non fosse stato per i cittadini, chissà. Forse il Comune non avrebbe mai capito da dove partire nella ricerca del vandalo dei frigoriferi. E' diventato l'incubo di via Aspertini, perché da tempo gira per la zona di Tor Bella Monaca, VI Municipio, andando a gettare frigo più o meno grandi a bordo di una Fiat Panda.Ora, la polizia locale si è messa sulle tracce dell'uomo grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini recapitate direttamente al Campidoglio che hanno permesso all'amministrazione di risalire, tramite alcune foto, al veicolo, registrando così la targa e avviando le indagini. A ripercorrere per intero la faccenda, è stata la prima cittadina, Virginia Raggi, che solo qualche settimana fa aveva lanciato su Facebook una campagna sollecitando i romani a denunciare gli atti di vandalismo perpretrati ai danni della città.«Guardate queste foto. Da tempo quest'incivile alla guida di una Panda bianca ammassa e scarica frigoriferi nella periferia di Roma - scrive la Raggi sulla sua pagina ufficiale - Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di cittadini. E da qui siamo partiti. Rintracciata la targa abbiamo segnalato questo gravissimo gesto di inciviltà alla polizia locale che ha avviato l'indagine per scovare il responsabile. Chi sbaglia e sporca la nostra città, deve pagare. Voglio ringraziare la commissione Ambiente di Roma Capitale presieduta da Daniele Diaco e il Municipio VI per l'impegno e la volontà di risolvere questo caso di abbandono sistematico, ben noto nel quartiere. Rinnovo ancora una volta l'invito a tutti: mandateci i video di chi sporca la nostra città abbandonando per strada ingombranti o rifiuti vari. Non chiudiamo gli occhi, denunciamo i colpevoli».