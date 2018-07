Roma, non si fermano all’alt, abbandonano furgone rubato e fuggono a piedi

Gli agenti del commissariato Vescovio, passando in via Tripoli, hanno notato un furgone transitare a velocità elevata hanno intimato l’alt per contestare l’infrazione. Alla vista degli agenti, gli occupanti hanno arrestato improvvisamente il mezzo, fuggendo a piedi. Il furgone, risultato rubato, è risultato contenere numerosi attrezzi atti allo scasso ed un “jammer”, disturbatore di frequenze spesso utilizzato per neutralizzare i sistemi di allarme. Proseguono le indagini per rintracciare i fuggitivi

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:45



