Roma-Juve, piano di sicurezza: attesi 55mila tifosi

Piano di sicurezza per la partita di domani Roma-Juve. Si è tenuto questa mattina in questura il tavolo tecnico, presieduto dal questore Guido Marino, nel corso del quale sono stati messi a punto i dettagli del piano di prevenzione in vista del match che avrà inizio alle ore 20,45. Prevista la presenza di circa 55.000 spettatori, alcune migliaia dei quali tifosi juventini, che arriveranno in parte in forma organizzata, mentre molti altri assisteranno alla gara dai vari settori dello stadio Olimpico. I cancelli d’ingresso apriranno alle ore 18. Anche in questo caso, scatterà il piano di mobilità, condiviso con Roma Capitale.



Per i tifosi della Juventus che arriveranno da altre regioni, è consigliata l’uscita del gra via Flaminia direzione centro. E’ prevista inoltre una suddivisione dei flussi di spettatori su specifiche aree di parcheggio per ognuna delle due tifoserie. Per i tifosi juventini che giungeranno in auto da altre regioni, sono state predisposte le aree di parcheggio di viale della XVII Olimpiade, piazzale Ankara, viale dello stadio Flaminio, via Austria, mentre per quelli che giungeranno a bordo di pullman è stato previsto il parcheggio di viale della Macchia della Farnesina e nelle aree perimetrali.



Per i tifosi romanisti, invece, l’area di parcheggio dedicata sarà quella di piazzale Clodio. L’afflusso ed il deflusso dei tifosi romanisti avverrà su piazzale Clodio, Ponte Duca d’Aosta e Ponte della Musica, mentre Ponte Milvio sarà interessato dall’afflusso e deflusso dei tifosi juventini. La raccomandazione della questura resta comunque quella di previlegiare il trasporto pubblico, tenendo conto della contemporaneità degli eventi collegati agli internazionali di tennis. La Prefettura, come di consueto, ha disposto il divieto di vendita da tre ore prima dell'inizio dell’incontro e sino ad un’ora successiva al termine, di bevande in bottiglia o contenitori in vetro, estendendolo alla zona di Ponte Milvio ed alle vie limitrofe.



E' stata istituita una task force che vigilerà sul rispetto dell’ordinanza del prefetto e avrà altresì il compito di effettuare controlli anti bagarinaggio, abusivismo commerciale e parcheggiatori abusivi. Proseguono, nel frattempo, le indagini sui fatti di calcio Liverpool – Roma, disputata il 24 aprile scorso; sono 4 i provvedimenti di daspo emessi dal questore Marino a carico di altrettanti tifosi della Roma che erano stati tratti in arresto dalla polizia inglese, per reati che vanno dalla rissa, al danneggiamento ed al possesso di oggetti contundenti.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:54



