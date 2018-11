Roma, il centro anti-tumore di Palazzo Baleani verso la chiusura

Verso la chiusura il centro per la prevenzione del tumore al seno di corso Vittorio Emanuele. Nel nuovo piano aziendale non comparirebbe il centro di senologia di Palazzo Baleani, sede distaccata del Policlinico Umberto I. A fine luglio è andata in pensione un'oncologa, nel centro di senologia è rimasta solo la responsabile, la professoressa Maria Luisa Basile, e un radiologo: ma senza la presenza in organico di due oncologi la struttura è destinata a chiudere.

Palazzo Baleani è sempre stato un punto di riferimento importante per la salute delle donne, funziona come una sorta di pronto soccorso: l'accesso è libero per chi manifesta dei sintomi (sono circa 30 al giorno), non servono prenotazioni e non ci sono liste di attesa.

con la quale l'amministrazione si impegnava nei confronti della Regione Lazio per sbloccare la situazione. Nei giorni scorsi il consigliere regionale

Giancarlo Righini (Fdi) è andato in visita al centro per sostenere la battaglia contro la chiusura del centro anti-tumore.

«Il centro anti-tumore non deve chiudere». L'assemblea capitolina aveva settimane fa approvato una mozione presentata dalla consigliera Rachele Mussolini (Lista civica con Giorgia)