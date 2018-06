Verano, liberati 700 loculi: parte la vendita a sorteggio

di Mauro Evangelisti

Per aggiudicarsi i loculi del cimitero del Verano conteranno due fattori: quello dei tempi, chi prima presenta la domanda sarà favorito; quello della sorte, perché sarà poi fatto un sorteggio in caso di più richieste arrivate contemporaneamente. Certo, può suonare strano parlare di gara visto la posta in palio, la concessione di 700 loculi al cimitero monumentale. ATTESA Ma va detto che, poiché che negli ultimi anni gli spazi si erano esauriti, è grande l'attesa dei romani per acquisire...