Roma, ventenne rapinato in via Gioberti: fermati due componenti del branco

E’ stato quasi chiuso il cerchio intorno al branco di 5 persone che, la notte dello scorso 21 aprile, rapinò, aggradendolo violentemente alle spalle e derubandolo dell’I-Phone, un 25enne brasiliano in via Gioberti. Dopo i due cittadini egiziani già arrestati in flagranza di reato, le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro hanno dato un volto ad altri due complici. Ieri pomeriggio, i due, 20enni, anch’essi cittadini egiziani, sono stati rintracciati in via Giovanni Giolitti e sottoposti a fermoo per rapina aggravata.



Dalla notte della rapina, le attività dei Carabinieri non si sono mai fermate e dopo la denuncia della vittima, nella quale forniva descrizioni dei malviventi, sono stati portati avanti minuziosi servizi alla ricerca dei restanti componenti della gang che riuscì a dileguarsi prima dell’intervento di due Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, liberi dal servizio. I due fermati sono stati portati in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre i Carabinieri proseguono le indagini per incastrare l’ultimo complice.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:09



