Roma, vendeva droga ai giovani nei parchi pubblici di Frascati: arrestato 39enne

Vendeva droga ai giovani nei parchi pubblici di Frascati ma è stato scoperto dagli agenti della polizia che lo hanno notato a bordo di una vettura avvicinarsi spesso al giardino pubblico dell’Ombrellino. Da un accertamento sulla targa i poliziotti sono risaliti all’uomo, R.G., un 39enne, ed è scattata la perquisizione dell’abitazione dei genitori dove viveva il pusher. All’interno gli agenti hanno trovato solo documentazione che provava l’attività di spaccio.



Gli investigatori hanno proseguito la perquisizione, con l’ausilio delle unità cinofile della Questura, in una carrozzeria a Colonna dove l’uomo risultava residente. Qui sono stati trovati oltre 2 chili di marijuana e hashish e circa 200 grammi di cocaina. Dell’uomo, tuttavia, forse messo in allarme da una telefonata fatta dalla madre mentre gli agenti stavano facendo la perquisizione dell’abitazione, nessuna traccia. Il pusher è stato trovato dopo diverse ore: con sé aveva la chiave della carrozzeria e per questo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Mercoledì 4 Luglio 2018



