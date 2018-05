Roma, ricercato per tentato omicidio, rapina ed altri reati: arrestato

Non sono state facili le ricerche da parte degli uomini del commissariato di Velletri, diretto dalla dottoressa Fiorella Bosco, finalizzate ad individuare il cittadino romeno B.G. di 31 anni.



Nei confronti dell’uomo infatti, che si trovava sul territorio nazionale privo di documenti d’identità e senza fissa dimora, pendeva un provvedimento di esecuzione di pena - emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri - dovendo espiare una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione. Un provvedimento come conseguenza di due sentenze di condanna per i reati di tentato omicidio, rapina in concorso ed altre violazioni di legge commesse negli anni 2010 e 2012. Nella serata di ieri, personale della squadra anticrimine del commissariato, a seguito di un lavoro certosino e costante, è riuscito a rintracciare il condannato ed identificarlo tramite riscontri dattiloscopici per poi arrestarlo ed associarlo presso il carcere di Velletri.

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:30



