Roma, Vaticano, molesta i passanti. Fermato dalla Polizia Locale

Erano in servizio con lo street control tra viale Giulio Cesare e via Ottaviano, quando due agenti del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) sono stati richiamati da alcuni passanti per via della presenza di un soggetto di 35 anni di età, di nazionalità romena, che insultava chiunque transitasse in strada, senza motivo, mostrandosi particolarmente agitato.



Gli operanti, intervenuti, lo hanno più volte invitato alla calma, ma l'uomo di tutta risposta ha spinto uno degli agenti, una vigilessa, scaraventandola per terra e costringendola alle cure ospedaliere. Portato negli uffici della Polizia Locale, il facinoroso è stato denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, reati per cui dovrà rispondere all'Autorità giudiziaria.