Roma, preso “Vasil il terribile”: si aggirava per le chiese alla ricerca di persone da derubare

n cittadino bulgaro di 27 anni, già noto alla forze dell'ordine, da sempre dedito a piccoli furti e molestie ai passanti, tanto da essere stato denunciato anche per stalking, con conseguente divieto di avvicinamento ad una delle vittime. Le indagini, svolte dai carabinieri della stazione Aventino, hanno permesso di raccogliere numerosi elementi utili a carico del cittadino bulgaro e di acclarare la sua pericolosità sociale, facendo scattare nei suoi confronti un ordine di carcerazione.



Lo scorso pomeriggio, i carabinieri hanno individuato Vasil mentre si aggirava per le chiese dell'Aventino, in cerca di nuove prede, e lo hanno bloccato. Accompagnato in caserma, i militari gli hanno notificato il provvedimento e lo hanno accompagnato presso il carcere di Rebibbia, dove dovrà scontare 8 mesi di reclusione.

“Vasil il terribile”, un incubo per i residenti dei quartieri Aventino e Testaccio. U