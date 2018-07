Varazze, vietato girare in costume nel centro: multe da 500 euro

A Varazze, sulla riviera di Savona, multe fino a 500 euro a chi gira in costume in centro. Vietato anche sdraiarsi per terra, su panchine, muretti, nelle strade, sotto i portici, nei giardini e in altri spazi assumendo comportamenti spesso indecenti, nei comuni della Riviera.



Il sindaco Alessandro Bozzano proibisce adesso di circolare o sostare a torso nudo, in costume da bagno e anche scalzi in tutto il centro, come racconta Stampa.it. I trasgressori rischiano sanzioni penali, civili e multe da un importo minimo di 25 a un massimo di 500 euro.



L’ordinanza sindacale ha inasprito sanzioni e divieti contro chi è sorpreso a bivaccare non solo in città, ma anche nelle frazioni e nella zona demaniale del parco costiero del Beigua. Vietata anche la detenzione di bevande alcoliche in contenitori di vetro, metallo o altro materiale (eccetto la plastica) all’esterno dai locali.

«In una doppia ordinanza si è ripreso quanto, da tempo, era già emanato. Abbiamo adeguato le normative, includendo la circolare Gabrielli, e presto saranno collocati dei cartelli informativi per comunicare gli aggiornamenti intesi a un convivere migliore per tutti – spiega Mauro Vercesi, comandante della polizia locale - Spesso abbiamo notato persone in costume da bagno, a volte scalze, che è pure rischioso, a torso nudo presentarsi in vari esercizi commerciali inclusi gli alimentari».

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA