Roma, vanno a funghi e si perdono nel bosco: coppia salvata dai carabinieri

Dispersi nei boschi e ritrovati dai carabinieri dopo alcune ore. È la vicenda che ha coinvolto due ragazzi di Tivoli, lui di 24 anni e lei di 19, che ieri intorno alle 15 sono usciti per un’escursione sul Monte Gennaro, in località Marcellina. Alle 17.45 la chiamata al 112: la coppia ha raccontato di essersi addentrata nella foresta alla ricerca di funghi e di aver smarrito la via del ritorno. Immediatamente, sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri della stazione di Marcellina insieme al Soccorso Alpino. Alle 20.20 i militari hanno finalmente ritrovato i ragazzi e li hanno portati in salvo. Le condizioni di salute dei ragazzi erano buone, ed entrambi hanno rifiutato le cure mediche.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA