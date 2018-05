Rifiuti, i residenti di Valle Aurelia: è emergenza spazzatura. E parte la raccolta firme

Rifiuti che strabordano dai secchioni, sporcizia per le strade, topi, marciapiedi invasi da decine e decine di sacchetti dell’immondizia. Questi sono alcuni dei disagi che i residenti del quartiere di Valle Aurelia stanno lamentando negli ultimi giorni: per questo stanno condividendo sui social scatti che denunciano una situazione definita

Non raccolgono l’immondizia da almeno una settimana - denuncia una residente anziana di via di Valle Aurelia - Non solo sono pochi i cassonetti, ma non vengono nemmeno svuotati e di conseguenza si accumulano e si riversano anche sui marciapiedi e sulla strada. Siamo stanchi di vivere così









Sui social spopolano le immagini pubblicate che immortalano i gabbiani mentre rovistano tra le buste dell'immondizia. Non è la prima volta che i residenti segnalano forti disagi nella raccolta dell'immondizia e nel contrasto al degrado. Mesi fa diversi cittadini avevano richiesto l'intervento dell'Ama per bonificare le aree dalla spazzatura e avevano denunciato la grave situazione in cui versava la zona, sia nei dintorni della stazione Valle Aurelia e nel Parco del Pineto, sia tra via Pantaleone Rapino (dal lato del Tribunale dei Minori) e via di Valle Aurelia. Tutti i secchioni sono stracolmi, anche quelli di fronte alla biblioteca comunale di Viale di Valle Aurelia, come si può pensare che i giovani vengano qui a studiare se sono costretti a fare zig zag tra le buste dell'immondizia", spiega un signore poco fuori la sua abitazione in via Bonaccorsi.

Ma i rifiuti e il degrado non sono le uniche difficoltà segnalate dai cittadini:

Da un mese a questa parte il traffico è totalmente in tilt, parcheggiare è diventato un problema e se non chiamiamo noi i vigili, qua la mattina non si presenta nessuno. In molti dicono che il problema della viabilità è un qualcosa di insormontabile ma non può essere così. Ormai arrivare puntuali a lavoro la mattina è sempre più difficile

A Valle Aurelia abbiamo superato ogni limite di indecenza - denuncia un residente sulla pagina Facebook di uno dei comitati di zona - Passano giorni e la situazione peggiora drasticamente. Non c’è più solo un problema di immondizia, siamo entrati in una situazione di emergenza sanitaria grave, tanto da non poter neanche più camminare sui marciapiedi

