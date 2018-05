Roma, 17enne uccisa dal metadone: lo spacciatore rischia una condanna a quindici anni

di Adelaide Pierucci

Il percorso di guarigione avviato in comunità si era interrotto con una fuga durata ventiquattro ore. Nella mattinata del giorno dopo era stata ritrovata morta nell'appartamento di un uomo a Prati, lontana dalla sua Puglia e dalla comunità per disintossicarsi di Civitavecchia dove era stata assegnata, uccisa a 17 anni da una overdose di metadone. Valeria Ruggiero aveva avuto una adolescenza difficile come quella di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana fuggita da una comunità e ritrovata dentro due valigie a...