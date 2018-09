Valentina Col, morta in ospedale a 17 anni: promosso l'anestesista che insultò la sorella su Twitter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a far discutere Giovanni Pasetti, anestesista dell’ospedale di Orbetello noto alle cronache per aver insultato su Twitter la sorella di Valentina Col, la diciassettenne morta nello stesso ospedale dove l’anestesista lavorava nel 2013, anno della morte della giovane. Dopo un post della blogger Selvaggia Lucarelli, la famiglia apprende che Giovanni Pasetti è stato promosso Direttore dell'Unità semplice dipartimentale di Anestesia e Rianimazione.«Veniamo a conoscenza solo ora della promozione (avvenuta nel 2017) - dicono i familiari - e per noi è un colpo al cuore. Non vogliamo interferire nelle decisioni altrui. Di certo, però, premiare e dare sempre più potere a quella persona è offensivo per noi, per la nostra storia e per la memoria di Valentina».Riguardo gli insulti su Twitter, ormai cancellati da Pasetti così come il suo account, Martina Carone aggiunge: «Non abbiamo mai ricevuto scuse dall’anestesista, così come erroneamente riportato da articoli e giornali locali. Chiedemmo a gran voce di ricevere delle scuse pubbliche, richiesta caduta nel vuoto: Pasetti ritenne opportuno solo rivolgersi alla propria Azienda Sanitaria specificando che le sue parole erano state fraintese. D’altronde, come non fraintendere un insulto come scemetta». La vicenda riaccende vecchie ferite, mai sanate, proprio all’alba di “Corro per Vale”, maratonina in ricordo di Valentina Col che si terrà domani a Montesacro.