Roma, un uomo travolto e ucciso da un'auto a San Saba

Un uomo investito nella notte a San Saba. E' avvenuto nella serata di ieri in via Druso, intorno alle 2. La vittima era un senza fissa dimora, tra i 50 e i 60 anni: è deceduto sul colpo. Alla guida della macchina un 45enne che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

Giovedì 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:42



