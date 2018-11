Master con truffa, 2 anni agli ex ricercatori della Sapienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava un master ufficiale dell'università la Sapienza destinato agli studenti di ingegneria che volevano incrementare le proprie competenze. Invece era un corso tarocco, del tutto simile all'originale. Come un capo firmato di contrabbando, solo che molto più costoso. Un vero e proprio clone, architettato da due (ormai ex) ricercatori dell'ateneo che per questo sono stati condannati a due anni e quattro mesi per truffa, dal giudice monocratico della nona sezione penale.Dal logo istituzionale dell'università. Ai costi gonfiati per gli studenti, costretti a pagare 7mila euro invece dei 2 mila euro deliberati dal senato accademico. Per trarre in inganno gli iscritti, Marco Lucentini e Flavio Rottemberg, all'epoca ricercatori a tempo determinato alla Sapienza, avevano predisposto e diffuso, si legge nell'imputazione, un «bando falso e parallelo a quello ufficiale per l'accesso al master Mea (master dell'energia e dell'ambiente) di II livello per l'anno accademico 2010/2011». I partecipanti, seguendo le indicazioni in rete sui canali ufficiali, credevano di iscriversi a un corso organizzato dall'ateneo, invece finivano nelle grinfie dei due docenti. Grazie ad «un link collocato sul sito istituzionale del dipartimento di ingegneria meccanica aerospaziale», a cui «avevano legittimo accesso», i due ricercatori erano riusciti a dirottare gli studenti di ingegneria sul sito di un'associazione che faceva riferimento a loro, la Mea Academy, il cui master, accompagnato dal logo della Sapienza, presentava gli stessi contenuti del bando ufficiale. Unica differenza, le spese da sostenere: per l'accesso al master clonato chiedevano 7mila euro. Soldi che i due erano riusciti ad incassare attraverso «un'illegittima contabilità separata».SUL PORTALELe quote degli iscritti non passavano al vaglio del sistema Infostud, il portale di riferimento dell'ateneo, venivano carpiti tramite la Mea Academy. I due avrebbero adescato almeno 20 studenti, «procurandosi l'ingiusto profitto di 115mila euro». Accusati di truffa e falso, reato per cui nel frattempo è scattata la prescrizione, nei loro confronti il pm d'aula Donatella Motta aveva chiesto la condanna a tre anni e due mesi. Il giudice monocratico si è fermato a 2 anni e 4 mesi. Entrambi dovranno pagare 3mila euro di risarcimento alla Sapienza. Mentre solo Rottemberg dovrà restituire i soldi agli studenti gabbati. Lucentini li ha già rimborsati.