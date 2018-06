“ Un sorriso per chi soffre ” , iniziativa promossa dall'azienda farmaceutica Grünenthal Italia, ha fatto tappa all'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Durante il secondo appuntamento del progetto di quest'anno, martedì 12 giugno, i volontari di Soccorso Clown Onlus hanno animato le corsie del reparto “ Degenze protette Padiglione Giovanni Paolo II ” , regalando per qualche ora un pò di sollievo ai piccoli ricoverati.

Soccorso Clown Onlus - unica organizzazione italiana di clown professionisti dello spettacolo che opera da oltre 20 anni in Italia - ha creato momenti di svago, gioco e risate ai piccoli, costretti a passare del tempo in ospedale. L'evento itinerante proseguirà per tutto l'anno in diversi ospedali italiani: obiettivo del progetto, e dell'azienda, è alleviare, attraverso la clownterapia, la sofferenza psicologica nei bimbi assistiti nelle strutture ospedaliere e donare un sorriso ai minori sottoposti a cure. Grünenthal, azienda leader nel dolore, nella gotta e nell'infiammazione, prosegue così il suo impegno nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa e continua a promuovere progetti di questo tipo a scopo benefico, in particolare quelli rivolti ai bambini.

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA