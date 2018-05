Roma, finto medico abusò di una paziente nei sotterranei dell'Umberto I: condannato a 2 anni

di Adelaide Pierucci

Vestito da chirurgo e con atteggiamento cortese si era prestato ad indicare la strada a una paziente che cercava l'ingresso del pronto soccorso dell'Umberto I, per poi tentare di stuprarla in uno dei sotterranei del policlinico. Condanna a due anni di carcere per un finto medico che l'estate scorsa ha girato per giorni tra i palazzoni dell'ospedale in cerca di donne da abbordare, una delle quali scampata allo stupro solo grazie alla sua dimestichezza con le arti marziali. Per l'uomo, un venticinquenne disoccupato, il gup...