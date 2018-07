Rifiuti in fiamme in un cassonetto con dentro materiali di ristrutturazione al Policlinico Umberto I a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, a causa del fumo è stata momentaneamente evacuata, a scopo precauzionale, una parte del padiglione accanto e circa 20 degenti sono stati spostati.





Secondo quanto si è appreso dai pompieri, il cassone si trovava all'esterno della palazzina patologia generale della terza clinica chirurgica. Sul posto i carabinieri della stazione Macao. Ad andare a fuoco un grosso cassone che si trova all'esterno della III Clinica Chirurgica, nella parte posteriore. Non si registrano feriti né danni all'interno dell'edificio, ma solo a una tettoia esterna e a una tapparella.

