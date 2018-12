Ubriaco al volante distrugge 29 auto e minaccia i vigili urbani a Roma: italiano denunciato

Ubriaco al volante rimbalza contro 29 auto in sosta prma di fermarsi in via Lega ad Acilia, tra L'eur e Ostia Antica. E di fronte a quello sfacelo ha avuto pure il coraggio di minacciare i vigili urbani. Decine di migliaia di euro di danni ieri intorno alle 22: alla guida di un'Audi A3 un italiano di 44 anni. E' intervenuto il gruppo Gpit della Polizia Locale e in aiuto alcune pattuglie del Gruppo Marconi. Il conducente, risultato positivo all'alcol test con un valore di 1.90, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza oltre a minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La patente è stata ritirata e l'auto sequestrata. L'incidente, per miracolo, non ha provocato feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA