Formula E, Di Maio visita a sorpresa il circuito all'Eur: «Importanti ricadute sulla città»

Tour a sorpresa tra i box del Gran Premio di Formula E del leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, prima di tornare all'Eur domani per assistere alla gara. Questa mattina, al fianco della sindaca Virginia Raggi, Di Maio si è intrattenuto con i pilito e si è seduto in una delle monoposto parcheggiate nei box. «Quest'evento avrà una ricaduta importantissima su Roma. Questo è un grande laboratorio che non poteva che essere ospitato dalla Città Eterna - ha detto il leader dei cinquestelle - una grande occasione per far vedere che siamo in grado di fare grandi cose nel mondo come città di Roma ma soprattutto come Paese. E che stiamo guardando al futuro con la grande occasione della mobilità elettrica che può essere implementata anche dalle grandi nostre società di stato penso ad Enel che è uno degli sponsor».

A dargli supporto, la prima cittadina che, intervendo al "Fia smart cities forum" (il convegno sulla mobilità sostenibile) ha rimarcato l'occasione data alla Capitale dal Gp. «Roma è una città complessa, spesso il trasporto pubblico arriva con difficoltà nelle periferie e dunque il ricorso all'auto privata è grande - ha detto la Raggi - Dobbiamo iniziare a usare mezzi che abbattano le emissioni: il motore elettrico è una soluzione ai problemi che affliggono una grande città come Roma». Da qui la promessa per il futuro: «Ci stiamo impegnando per mettere almeno 700 colonnine per la ricarica elettrica in città entro il 2020 e ci siamo imposti il limite del 2024 per eliminare i diesel dalla città», ha aggiunto la Raggi impegnandosi anche a "replicare" l'appuntamento: «Questa manifestazione deve essere ripetuta anche perché sappiamo che l'anno prossimo la tecnologia consentirà di correre tutto il gran premio con una macchina. Inoltre abbiamo avuto una grande risposta dai romani ed i 30 mila biglietti sono andati esauriti appena sono stati messi in vendita».



Tra i presenti, questa mattina al convegno sulle "Smart Cities", c'erano anche il presidente della Fia (La federazione internazionale dell'automobile) Jean Todt, il pilota Luca Filippi, l'assessore alla Mobilità Sostenibile di Roma Capitale. Nel suo intervento invece il fondatore e ceo della Formula E, Alejandro Agag, ha parlato della recente visita in Vaticano: «Mercoledì scorso siamo andati da Papa Francesco per un'udienza e una benedizione con una nostra monoposto elettrica. Stamattina abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo di nuovo e mi ha chiesto dove avevo lasciato la macchina. È diventato un grande fan della Formula E e ci ha parlato del problema dell'inquinamento, di quello che lui ha chiamato smog». Intanto, fervono gli ultimi preparativi per la partenza ufficiale di domani. Esauriti tutti i biglietti per il pubblico, in tribuna sono attese molte personalità, dal principe Alberto di Monaco al campione Max Biaggi.