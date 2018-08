Tuscolana, partiti i lavori per la nuova pista ciclabile

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile di via Tuscolana nel VII Municipio. Un percorso di circa 2,2 chilometri, dal Quadraro a piazza di Cinecittà, che unirà due fermate della metro A, da Porta Furba a Subaugusta. La nuova ciclabile di via Tuscolana si connetterà con le due piste esistenti di viale Marco Fulvio Nobiliore che, in direzione di viale Giulio Agricola, attraversa via Lemonia e arriva fino al parco degli Acquedotti, e con quella di viale Palmiro Togliatti».

«Stiamo realizzando un intervento che donerà un nuovo aspetto a una delle arterie commerciali più importanti di Roma - si legge in una nota di Roma Capitale - Un nuovo collegamento che andrà ad ampliare la mappa delle piste ciclabili della Capitale e ricucirà parti strategiche di quest'area». «L'opera - aggiunge il sindaco Virginia Raggi - garantirà la riqualificazione di un'intera zona, operazione già iniziata, nei mesi scorsi, con la delocalizzazione delle bancarelle. Un altro cantiere aperto per migliorare la nostra città».

«La ciclabile di via Tuscolana sarà un'altra opera a servizio della cittadinanza, un'infrastruttura che andrà ad ampliare la cartina dedicata alla ciclabilità. Con questa nuova pista saranno riorganizzati anche gli spazi, obiettivo è quello di regolarizzare il traffico, anche limitando il posteggio delle auto in doppia fila», spiega l'assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo.

