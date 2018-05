Turisti stranieri in Italia, a Roma il maggior afflusso di entrate valutarie dall'estero: +20,3 per cento

Roma si è confermata anche nel 2017 la provincia italiana con il maggior afflusso di entrate valutarie turistiche dall'estero, pari 6,74 miliardi di euro, in aumento del 20,3% rispetto all'anno precedente. Lo ha evidenziato Claudio Doria, di Bankitalia, durante la relazione introduttiva dell'annuale conferenza del Ciset in corso a Venezia.

Anche Venezia e Napoli, ha spiegato, hanno evidenziato incrementi significativi (rispettivamente +19,4% e +17,8%), mentre per Milano e Firenze le entrate sono risultate in diminuzione (-2,4 e -6,3%). Quanto ai paesi di origine, aumentano i flussi di spesa provenienti dai paesi dell'Unione Europea (+10,0%) e da quelli extra-UE (+4,6%). La Germania si conferma la nazione che alimenta le maggiori entrate per turismo in Italia (16,7 % del totale), con un +14,7 % rispetto al 2016. In crescita anche i flussi di spesa dalla Francia (+6,9%), dal Regno Unito (+4,5%), dalla Svizzera (+6,1%); in lieve contrazione quelli provenienti dagli Stati Uniti (-1,7%

Giovedì 10 Maggio 2018



