Roma, turista malata di Alzheimer si perde in Centro: trovata a Villa Borghese

Una turista statunitense di 79 anni è stata trovata in stato confusionale ieri sera poco prima delle 21 in via del Galoppatoio, a Villa Borghese. La donna malata di Alzheimer, in viaggio a Roma con la figlia 49enne, era scomparsa intorno alle 18. Dopo averla cercata per circa due ore nella zona di via Vittorio Emanuele Orlando, dove erano alloggiate in hotel, la figlia ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di via Veneto, che hanno fatto partire le ricerche. Trovata la donna a Villa Borghese, i militari l'hanno accompagnata in caserma. Qui è stata raggiunta dalla figlia. © RIPRODUZIONE RISERVATA