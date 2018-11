Roma, derubano turista mentre fotografa il Colosseo

Lo hanno notato intento a fotografare il Colosseo da via San Giovanni in Laterano e lo hanno circondato e derubato del portafogli. In manette, con l'accusa di furto aggravato in concorso, sono finiti 4 cittadini romeni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante. Ieri mattina, transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato l'azione dei quattro che hanno sfilato dallo zaino di un turista cinese di 35 anni il portafogli contenente 400 euro in contanti, carte di credito e documenti personali. I militari sono intervenuti bloccando i ladri e recuperando la refurtiva, riconsegnata alla vittima, ancora impegnato a fotografare l'Anfiteatro Flavio. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in caserma, in attesa del processo per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA