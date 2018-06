Turismo, Federalberghi Roma: «Cresce, ma abusivismo blocca redditività»

«Si è svolta oggi la 68ma Assemblea annuale di Federalberghi Roma. L’Assemblea è stata occasione per presentare agli albergatori romani e dell’area metropolitana un nuovo prodotto utile - spiegano - sia agli utenti che agli imprenditori della ricettività: Besafe Rate, la tariffa che garantisce un soggiorno sereno ai clienti grazie ad una copertura assicurativa inclusa nel prezzo della camera e consente all’albergatore di disintermediare ed ottenere numerosi vantaggi». L’Assemblea di Federalberghi «è stata come sempre anche un momento di bilancio numerico dei flussi: secondo i dati Ebtl, dopo che il 2017 si era chiuso a +2,75% arrivi e +2,34% presenze negli esercizi alberghieri di Roma, aprile 2018 conferma la crescita in atto con un + 2,76% di arrivi e + un 2,58 % di presenze. Un trend positivo che non si traduce però in redditività».



Per il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli: «Nonostante il segno più, il turismo alberghiero romano cresce meno di altre realtà nazionali, come Milano, in quanto il dilagare dell’abusivismo ricettivo costringe gli albergatori a tenere basse le tariffe mentre i costi lievitano. Così, la ricchezza prodotta dal settore in favore dell’economia locale non si distribuisce sulle attività che la generano. Un problema - ha ricordato Roscioli - già riconosciuto sui media dal neonominato Ministro del Turismo Gian Marco Centinaio, che ha definito l’abusivismo un fenomeno abnorme e patologico su cui è necessario intervenire subito. L’augurio è che la delega a Centinaio possa preludere a una difesa del settore e a un’azione di promozione unitaria del sistema paese e delle sue eccellenze».

