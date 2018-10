Roma, nella tenda da campeggio la serra di cannabis: tre studenti arrestati

Usavano una tenda da campeggio come serra per la cannabis. Scoperti dai carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli sono stati arrestati: si tratta di 3 romani, due fratelli studenti di 21 e 25 anni, e un loro amico di 25 anni. L'accusa è di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



I militari, a seguito di una attività investigativa, hanno eseguito degli accertamenti e dei sopraluoghi nei pressi di un garage, di via Montelupo Fiorentino, in zona Trullo, dove avevano notato uno strano via vai. La scorsa notte i militari si sono appostati nei pressi del garage e hanno atteso il loro arrivo. I primi ad essere fermati sono stati i due fratelli e successivamente anche il terzo.



Nel garage, i 3 avevano attrezzato una tenda da campeggio come serra dove stavano coltivando 25 piante di “cannabis”, alcune alte fino ad un metro. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e poi sequestrati anche 600 grammi di marijuana, circa 50 grammi di hashish, diverso materiale idoneo alla coltivazione delle piante, nonché tutti il necessario per confezionare le dosi di droga. Sequestrati anche alcuni appunti contabili.



La droga è stata sequestrata mentre per i 3 coltivatori dopo l’arresto sono stati condotti presso le proprie abitazioni, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

