© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno specialista nella “truffa dello specchietto” è stato arrestato dalla Polizia. Sono stati gli agenti del commissariato Romanina ad impedire, nel pomeriggio di ieri, che D.G.S., italiano di 32 anni, mettesse a segno l’ennesimo raggiro. I poliziotti, impegnati nei consueti servizi di pattugliamento, hanno notato ferma in strada, in via Cisberto Vecchi, una autovettura più volte segnalata quale mezzo utilizzato dai truffatori per mettere a segno i loro colpi. Gli investigatori si sono pertanto appostati, assistendo ad una discussione tra una donna ed un uomo, conclusasi con la consegna da parte della prima di due banconote da 50 euro. A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccando l'uomo e constatando che nessun danneggiamento, derivante da incidenti stradali, era avvenuto. In ufficio, effettuando i dovuti accertamenti, è emerso che l’uomo, negli ultimi 2 anni, era stato denunciato già 4 volte per lo stesso reato. Pertanto D.G.S. è stato arrestato: dovrà rispondere di truffa in flagrante, mentre le banconote sono state restituite alla donna.