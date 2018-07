Roma, truffe alle case d'asta: recuperate opere di Modigliani e De Chirico

Truffavano le case d'asta, tre persone denunciate. I carabinieri hanno sequestrato opere del valre di circa 400mila euro. I militari del comando Roma Piazza Venezia hanno dato esecuzione ad alcune perquisizioni su delega dalla Procura nei confronti di 3 persone alle quali è stato contestato il reato di concorso in truffa aggravata e, per uno dei tre, di sostituzione di persona.

Le indagini, a cui hanno partecipato anche i carabinieri del comando per Tutela del patrimonio artistico, hanno permesso di individuare un sodalizio composto da tre italiani specializzato in truffe ai danni di case d’asta. I truffatori emettevano assegni che risultavano, al momento in cui venivano posti all’incasso, privi di alcuna copertura economica. Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno rinvenuto, oltre alla totalità dei beni dal prezioso valore artistico ed economico fino a quel momento indebitamente ottenuti dalle case d’asta, anche altri assegni che sarebbero stati utilizzati per commettere ulteriori illeciti. Oltre ad alcuni preziosi mobili di antiquariato ed alla scultura “Triangolo verde” di Arnaldo Pomodoro, gli investigatori sono riusciti a recuperare opere di differente valore storico ed artistico, tra le quali spiccano per importanza e pregio la tempera su carta “La Troupe de Mademoiselle Eglantine” di Toulouse Lautrec, la tempera su carta “Volto” di Amedeo Modigliani e l’olio su tela “Piazza Italia” di Giorgio De Chirico. L’attività svolta ha portato alla denuncia dei tre indagati, al recupero degli ulteriori assegni e, soprattutto, al recupero dell’intera refurtiva (il cui valore complessivo ammontava a circa 400.000 euro) restituita alle case d’asta “Arcadia s.r.l.” di Roma ed “Orlando arte s.r.l.” di Brescia, precedentemente truffate.

